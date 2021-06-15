МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. "Газпром нефть" исходит из того, что потребление нефти до 2030 года будет расти, а его сокращение, если и случится, не будет резким, сообщил на пресс-конференции глава компании Александр Дюков. Акционеры "Газпром нефти" одобрили дивиденды за 2020 год

"Если говорить о текущем, или среднесрочном, горизонте, то мы должны учитывать те ограничения, которые есть со стороны соглашения ОПЕК+. И на данный момент, безусловно, мы не используем тот добычной потенциал, который у нас есть. Но если говорить долгосрочно, то всё-таки мы исходим из того, что объемы потребления нефти будут расти, по крайней мере до горизонта 2027-2030 годов", — сказал глава компании.

По его словам, инвестиции в добычу будут в любом случае нужны, поскольку месторождения истощаются и им на смену нужно вводить новые, чтобы удовлетворять рост спроса на нефть, который еще какое-то время сохранится.

"Даже если начнётся сокращение объемов потребления, оно не будет резким, скорее всего, это будет плавное сокращение. Производители, которые умеют добывать нефть эффективно и делают это с минимальными издержками, свою долю на рынке могут не только сохранить, но и увеличить", — подчеркнул Дюков.

"Исходя из таких гипотез, предположений, мы не планируем в ближайшее время каким-то серьезным образом долгосрочно пересматривать свою инвестиционную программу", — заключил глава компании.

Также "Газпром нефть" ожидает, что рынок нефтепродуктов в мире вернется на докризисный уровень в первом квартале 2022 года, если не будет новой вспышки коронавируса, сообщил заместитель гендиректора компании по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.

"Что касается внешнего рынка, то там тоже нет проблем…. Единственное, что сейчас немного сдерживает рынок, – это ситуация в Индии, но я думаю, что до конца года ситуация нормализуется, и мы думаем, что предположительно в первом квартале следующего года рынок должен восстановиться практически полностью. Если, конечно, не будет новой большой вспышки", — сказал Чернер в ходе пресс-конференции. Цена российской нефти Urals в Европе поднялась выше $70

ПЕРЕХОД К "УГЛЕРОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ"

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков считает, что мировой энергопереход займет продолжительное время, и сейчас нельзя резко прекращать инвестиции в добычу нефти, иначе это приведет к краху мировой экономики.

По его словам, переход экономики на другой энергетический уклад потребует огромных инвестиций и времени. "Безусловно, этот переход будет иметь место, он состоится, но это произойдёт не завтра, а займёт какое-то время. Достаточно продолжительное время, по сути, мы будем жить в нескольких энергетических укладах", — отметил Дюков.

"Мы будем заниматься водородной и какой-то другой энергетикой, но при этом нельзя резко взять и прекратить инвестиции в добычу нефти. Если это произойдёт завтра, то просто произойдёт коллапс, крах мировой экономики", — сказал Дюков в ходе пресс-конференции.

Энергопереход подразумевает под собой глобальную трансформацию энергосистем, переход от традиционных к возобновляемым источникам энергии. В истории человечества это происходит уже четвертый раз. Первый переход произошел от дров к углю как основному источнику энергии, второй — от угля к нефти, а третий стал формироваться, когда развитие технологий добычи и производства СПГ позволили природному газу стать глобальным энергоносителем.