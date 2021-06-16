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Стоимость дизельного топлива достигла исторического максимума
Энергетика
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Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла своего максимального значения за всю историю наблюдений с 2018 года,... ПРАЙМ, 16.06.2021
дизельное топливо, санкт-петербургская биржа, цены, торги, новости, энергетика
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла своего максимального значения за всю историю наблюдений с 2018 года, следует из данных торгов.
По итогам торговой сессии вторника биржевая цена летнего дизельного топлива по национальному индексу достигла 52 615 рублей за тонну, увеличившись на 0,28%, а с начала месяца индекс вырос на 2,21%.
Для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России был создан так называемый демпфирующий механизм. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.
Правительство РФ в этом году приняло решение о корректировке параметров демпфирующего механизма. Источник РИА Новости говорил, что в 2021 году могут скорректирован демпфер только для бензина, а для дизтоплива — в 2022 году. В итоге было принято решение пока донастроить параметры только для бензина. Законопроект уже прошел второе чтение в Госдуме, однако содержащиеся в нем нормы фактически заработали с 1 мая.