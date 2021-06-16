МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла своего максимального значения за всю историю наблюдений с 2018 года, следует из данных торгов. Цены на московских заправках замедлили рост

По итогам торговой сессии вторника биржевая цена летнего дизельного топлива по национальному индексу достигла 52 615 рублей за тонну, увеличившись на 0,28%, а с начала месяца индекс вырос на 2,21%.

Для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России был создан так называемый демпфирующий механизм. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.

Правительство РФ в этом году приняло решение о корректировке параметров демпфирующего механизма. Источник РИА Новости говорил, что в 2021 году могут скорректирован демпфер только для бензина, а для дизтоплива — в 2022 году. В итоге было принято решение пока донастроить параметры только для бензина. Законопроект уже прошел второе чтение в Госдуме, однако содержащиеся в нем нормы фактически заработали с 1 мая.