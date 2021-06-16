С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. "Газпром нефть" запустила в промышленную эксплуатацию Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии запуска. Эксперт назвал условие продолжения роста нефтяных цен

В торжественном мероприятии приняли участие вице-премьер РФ Александр Новак, глава Минвостокрвзвития Алексей Чекунков, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

Тазовское месторождение является частью проекта "Меретояханефтегаз". Его геологические запасы оцениваются в 419 миллионов тонн нефти и 225 миллиардов кубометров газа. Ожидается, что добыча нефти на этом месторождении в 2021 году составит порядка 500 тысяч тонн, газа — около 3 миллиардов кубов. Пик добычи на месторождении ожидается в 2024 году — на уровне 1,7 миллиона тонн нефти и до 8 миллиардов кубов газа.

Запасы Тазовского месторождения залегают в нефтяной оторочке – тонком слое нефти между газовой шапкой и водяным горизонтом. Оно отличается низкой пластовой температурой, высоким газовым фактором и преобладанием высоковязкой нефти.

Геологические запасы нефти нового кластера "Газпром нефти" в Заполярье, в который входит Тазовское месторождение, превышают 1 миллиард тонн, заявил глава компании Александр Дюков.

"Это месторождение является частью нового крупного добывающего кластера нашей компании в Заполярье, в Надым-Пур-Тазовском районе… Геологический потенциал данного кластера превышает 1 миллиард тонн нефти", — сказал Дюков на церемонии запуска Тазовского месторождения.