МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков в интервью ИА "Экономика сегодня" заявил, что популярность в старнах Европы рсосийского угля объясняется дефицитом газа. До каких максимальных значений может взлететь курс рубля к осени

"Сейчас остальные источники энергии довольно дорогие. Мы видим, что очень продолжительная холодная зима опустошила подземные хранилища газа. Спрос на сырье сохраняется как в Европе, так и в Азии, но на азиатских рынках цены намного выше", — рассказал собеседник издания.

В частности, он пояснил, что спрос на уголь из России показал рост еще в прошлом 2020 году. Однако, предупреждает эксперт, существует обратная сторона медали: если спрос на уголь продолжит расти, то это приведет к нехватке сырья для российских потребителей.

Но данную проблему можно будет оперативно решить, уверяет Юшков.

"Если доля и объемы потребления угля продолжат расти, соответственно, Россия может продавать его. Возможности для увеличения поставок есть, а основной вопрос заключается лишь в желании европейских потребителей. "Газпром", например, по газу не качает, хотя мог бы, стимулируя европейцев не вставлять палки в колеса "Северному потоку-2". У России должен быть посыл такой — мы делаем дополнительную артерию для сверх объемов", — рассказал эксперт.

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