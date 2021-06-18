МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Экологическая повестка, которая недавно зачастую вызывала только улыбки мировых нефтегазовых гигантов, теперь заставляет их всерьез заниматься снижением выбросов и включать с свои органы управления "зеленых" директоров, и это уже несет риски для новых проектов углеродной энергетики по всему миру, прокомментировал РИА Новости эксперт Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев. Грета Тунберг связала слова саудовского министра, панику и "Ла-Ла Ленд"

Хедж-фонд Engine No 1 в июне получил три места в совете директоров американского нефтегазового гиганта ExxonMobil, после чего объявил, что намерен добиваться сокращения нефтедобычи компании, так как энергопереход происходит быстрее ожиданий, и прогнозы по спросу на нефть не оправдываются.

"Фонд уже добился грандиозного успеха. Еще в декабре над их планами смеялись. А теперь Engine No 1 сумел провести три две своих кандидатуры в совет директоров Exxon… Engine No 1 сумел заручиться поддержкой таких структур, как Пенсионный фонд штата Нью-Йорк (третий по величине в США) и два калифорнийских пенсионных фонда… Это уже сила, с которой невозможно не считаться", — прокомментировал эксперт.

Он привел и другой пример: в мае климатические активисты в Нидерландах выиграли судебный иск против нефтегазовой Shell. Суд обязал компанию снизить выбросы парниковых газов на 45% до конца 2030 года по сравнению с уровнем 2019 года.

"У меня нет сомнений, что решение суда по Shell станет прецедентным и у истцов найдется множество поклонников по всему миру. Особенно это должно понравиться американским борцам с нефтегазовыми компаниями – в США богатая традиция судебных разбирательств по любому поводу, при этом американские нефтяники куда менее охотно, чем их европейские коллеги, идут на поводу у новых гринмейлеров в вопросах форсированного сокращения выбросов", — завил Коптев.

Включение представляющих интересы "зеленых" директоров в руководящие органы компаний затруднит для них практику "гринвошинга", то есть построения "зеленого" имиджа без реальных мер в этом направлении — компаниям придется действительно заниматься снижением выбросов, уверен Коптев.

Но здесь есть риск "перегнуть палку", предупреждает эксперт. Так, недавно Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете отметило, что для достижения углеродной нейтральности к 2050 году инвестиции в новые нефтегазовые проекты не нужны. "Есть там оценка рисков энергетической безопасности? Нет. Есть ответ на вопрос, что делать, если полноценной альтернативы углеводородной энергетике найти не удастся? Тоже нет. Зато сроки перехода к безуглеродной экономике мы уже знаем до года", — заключил он.

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