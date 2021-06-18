КСТОВО (Нижегородская область), 18 июн — ПРАЙМ. Совещание с участием нефтяных компаний по ситуации на российском топливном рынке планируется 22 июня, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Мы с нефтяными компаниями встречаемся регулярно, и на следующей неделе мы проведем плановую встречу по обсуждению ситуации на рынке", — ответил Новак на вопрос о том, планируется ли в ближайшее время совещание с нефтяниками по топливному рынку. В России захотели "заморозить" цены на бензин

Он уточнил, что совещание запланировано на 22 июня.

Новак на этой неделе отмечал, что правительство внимательно следит за тем, чтобы цены на АЗС для потребителей не росли выше инфляции, и пока такая динамика соблюдается. Однако в оптовом рынке наблюдается некоторая волатильность под действием дорожающей нефти и ослабления курса рубля, говорил он. В связи с этим было приятно решение увеличить на 1 п.п. нормативы продаж топлива на бирже, чтобы обеспечить дополнительный объем ресурсов.

Необходимости в топливных соглашениях с нефтяными компаниями для стабилизации цен на российском рынке пока нет, но такая опция у правительства имеется, и Минэнерго дополнительно проанализирует ситуацию, сообщил вице-премьер.

"Дано поручение Минэнерго, чтобы они оценили ситуацию на рынке. Такая опция в принципе существует, но о том, есть ли необходимость ее вводить или нет, мы должны будем дополнительно проанализировать ситуацию на рынке и посмотреть", — сообщил Новак, отвечая на вопрос о том, будут ли обсуждаться топливные соглашения с нефтяниками на совещании 22 июня.

"В настоящее время пока такой необходимости нет, но в целом такой механизм возможен", — добавил он. Минэнерго оценит необходимость соглашений по ценам на топливо

Российские власти в 2018 году подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с десятью крупными российскими нефтекомпаниями. Соглашения нефтяников с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Минэнерго предусматривали рост розничных цен в 2019 году в пределах прогнозной среднегодовой инфляции в 4,6% (исключая увеличение до 1,7% в рознице с января из-за роста НДС).

Действие соглашений закончились в 2019 году, после чего сдерживать цены на топливо призваны специальные налоговые механизмы, в частности так называемый демпфер.

При этом на прошлой неделе состоялось совещание у Новака с экспертами и регуляторами топливного рынка. На нем вице-премьер дал поручение участникам рынка проработать меры по дополнительному повышению нормативов биржевых продаж; механизмы многосторонних соглашений с топливными компаниями о сохранении определенного уровня как мелкооптовых, так и розничных цен внутреннего рынка и объема поставок на него; введение запрета на экспорт автомобильного бензина. ФАС поручено проанализировать ситуацию с текущими ставками эквайринга на АЗС.