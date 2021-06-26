МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Правительство Украины ожидает скорого роста цен тарифы на ЖКХ, сообщило издание Finance.ua. На Украине отключился энергоблок Ровненской АЭС

Помимо этого, содержание недвижимости, придомовых территорий и иных сооружений подорожает на 10%. Такие данные приведены в Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы.

Эксперт Валерий Михайлов заявил, что с учетом растущих рыночных цен на газ, тепло подорожает еще больше, чем планируют власти Украины.

Если этой зимой стоимость ЖКХ за обычную двухкомнатную квартиру составляла 3-4 тыс. гривен, то "к следующей она рискует вырасти до пяти-шести тысяч", — считает Михайлов.

Помимо этого, Минэнерго спрогнозировало рост тарифов на электричество. СМИ: промышленность Украины идет к упадку

Ранее сообщалось, что цены на электроэнергию для граждан Украины будут заморожены до первого июля. Если сейчас потребители платят по единому тарифу 1,68 гривны за киловатт-час, то скоро цены могут поменять.

Планируется, что первые две сотни киловатт-час будут стоить те же 1,68 гривен, но потребление от 200 до 500 киловатт-час подорожает до 3-3.5 гривны. А все, что выше 500 киловатт-час, обойдется в 4-4.5 гривны.

Для тех, кто активно использует бойлеры для нагрева воды, а также кондиционеры, холодильники и другую бытовую технику, стоимость электричества может вырасти в 1,5 — 2 раза, полагает эксперт.

Читайте также:

"Нафтогаз" придумал, как отказаться от российского газа