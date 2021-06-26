Украина в ожидании взлета тарифов ЖКХ
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Правительство Украины ожидает скорого роста цен тарифы на ЖКХ, сообщило издание Finance.ua.
Помимо этого, содержание недвижимости, придомовых территорий и иных сооружений подорожает на 10%. Такие данные приведены в Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы.
Эксперт Валерий Михайлов заявил, что с учетом растущих рыночных цен на газ, тепло подорожает еще больше, чем планируют власти Украины.
Если этой зимой стоимость ЖКХ за обычную двухкомнатную квартиру составляла 3-4 тыс. гривен, то "к следующей она рискует вырасти до пяти-шести тысяч", — считает Михайлов.
Помимо этого, Минэнерго спрогнозировало рост тарифов на электричество.
Ранее сообщалось, что цены на электроэнергию для граждан Украины будут заморожены до первого июля. Если сейчас потребители платят по единому тарифу 1,68 гривны за киловатт-час, то скоро цены могут поменять.
Планируется, что первые две сотни киловатт-час будут стоить те же 1,68 гривен, но потребление от 200 до 500 киловатт-час подорожает до 3-3.5 гривны. А все, что выше 500 киловатт-час, обойдется в 4-4.5 гривны.
Для тех, кто активно использует бойлеры для нагрева воды, а также кондиционеры, холодильники и другую бытовую технику, стоимость электричества может вырасти в 1,5 — 2 раза, полагает эксперт.
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