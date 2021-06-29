МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Спрос на нефть может достигнуть своего пика в 2040 году за счет роста спроса в развивающихся странах, считает старший аналитик по энергорынкам S&P Global Platts Николь Леонард. Почему снижаются цены на нефть

"Согласно нашему прогнозу, спрос на нефть достигнет пика в 2040 году", — сказала она в ходе своего выступления на Виртуальном Московском энергетическом форуме.

Как пояснила Леонард, это связано с тем, что у не входящих в ОЭСР стран, то есть в развивающихся странах Азии, Латинской Америки и Африки, сохранится растущий спрос на нефть. Эти регионы будут основным драйвером роста спроса. Если говорить о развитых странах, особенно в Европе, то в них продолжится рост мощностей по солнечной и ветровой энергетике, который со временем вытеснит потребность в нефти, однако необходимость нефти для транспорта будет там по-прежнему сохраняться, добавила она.

При этом пик спроса на продукты нефтепереработки будет достигнут раньше, в 2035 году – тогда же достигнет пика и спрос на транспортное топливо. Более того, спрос на топливо для пассажирского транспорта начнет снижаться уже после 2030 года из-за декарбонизации. Однако некоторым транспортным секторам – например, грузоперевозкам, авиации, морскому транспорту – для совершения перехода потребуется больше ресурсов, заключила эксперт.

Леонард также отметила, что прогноз S&P Global Platts сильно отличается от других прогнозов. Так, британская энергетическая компания BP в своем прогнозе указывает на то, что в двух из трех сценариев спрос уже прошел пик и не вернется на докризисный уровень. В третьем сценарии "бизнес-как-обычно" пик наступит незадолго до середины века. Аналитическое агентство Rystad Energy ожидает достижения наибольшего спроса на нефть уже в 2026 году. Минэнерго России прогнозирует достижение пика не ранее 2030-2035 годов, однако отмечает возросшие риски его прохождения в более ранний период.