МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ перенесено с 30 июня на 1 июля и состоится в один день с заседаниями конференции ОПЕК, а также всего альянса ОПЕК+, сообщили РИА Новости источники в делегациях. Аналитик спрогнозировала, когда спрос на нефть достигнет своего пика

"Все заседания пройдут 1 июля, включая мониторинговый комитет", — сказал один из собеседников агентства.

Мониторинговый комитет традиционно должен собраться первым, поскольку он обсуждает ситуацию на рынке нефти и прогнозы по нему, а также вырабатывает рекомендацию для альянса по параметрам соглашения об ограничении добычи нефти. Текущие условия сделки ОПЕК+ утверждены до конца июля. Все встречи из-за пандемии COVID-19 проходят в формате видеоконференций.

При этом во вторник состоялось заседание техкомитета ОПЕК+, в который входят эксперты альянса. Он готовит для министерского комитета аналитический отчет по ситуации на рынке. Как сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванных делегатов, эксперты по итогам заседания никаких рекомендаций по параметрам соглашения ОПЕК+ после июля не выработали.