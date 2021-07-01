МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Минэнерго ожидает рекордного экспорта электроэнергии из России

Протокол, подписанный президентами России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, направлен на повышение энергетической безопасности этих стран, установление правил функционирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, дальнейшее укрепление их взаимовыгодного и равноправного экономического сотрудничества.

В частности, документ позволяет на качественно новом уровне использовать имеющиеся преимущества параллельной работы энергосистем стран — членов ЕАЭС и определяет основные положения в сфере торговли электроэнергией между субъектами национальных электроэнергетических рынков пяти государств.

Создание общего рынка электроэнергии позволит предпринимателям свободно выбирать поставщиков энергоресурсов, что может положительно сказаться на себестоимости производимой продукции, а также на повышении энергобезопасности всех государств ЕАЭС, будет способствовать формированию прозрачных цен на электроэнергию, устойчивому развитию экономик государств ЕАЭС.

В то же время протокол является базой для разработки на следующих этапах целого ряда нормативных документов, которые будут более детально регулировать функционирование общего электроэнергетического рынка ЕАЭС (транзит электроэнергии через страны союза, распределение пропускной способности межгосударственных линий электропередачи и информационный обмен на рынке).