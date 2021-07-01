МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. "Газпром" в очередной раз отказался бронировать дополнительные мощности для транзита российского газа через территорию Украины. Цена на газ в Европе превысила $400 за тысячу кубов. "Газпром" способен выполнить свои обязательства по поставкам газа в Европу, несмотря на остановку в июле двух экспортных газопроводов для проведения плановых ремонтных работ. Запуск "Северного потока 2" решит проблемы Европы с обеспечением газом. Украина и Европа споткнулись о российский газ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ НЕ НУЖНЫ

"Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выставил на аукцион дополнительные транзитные мощности на июль в объеме 63,7 млн кубометров в сутки. ОГТСУ был образован в пожарном порядке в конце 2019 года по требованию Еврокомиссии с целью заключения 5-летнего транзитного договора с "Газпромом". В соответствии с договором, российская компания гарантировала транзит газа через Украину в объеме 65 млрд кубов в 2020 году и 40 млрд кубов в 2021-2024 годах на условиях "качай или плати".

"Газпром" может прокачивать газ через Украину сверх определенных в соглашении объемов, но с повышательным коэффициентом к установленному тарифу, который составляет 1,2 для дополнительного объема на месяц вперед.

Мощность на прокачку российского газа на июль 2021 года составляет 109 млн кубометров в сутки. Кроме того, "Газпром" забронировал 15 млн кубометров в сутки по повышенному тарифу на аукционе, который ОГТСУ провел 21 июня 2021.

"Газпром" также может бронировать транзитные мощности "на день вперед", но в этом случае повышающий коэффициент составит 1,45.

НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ

В Киеве надеются, что российская компания будет вынуждена забронировать дополнительные мощности в большем объеме, поскольку на июль планируется проведение ремонтных работ сразу на двух магистральных экспортных газопроводах.

На газопроводе "Ямал-Европа" работы будут проводится с 6 по 10 июля, а на "Северном потоке" — с 13 по 23 июля. Остановка двух экспортных газопроводов затрудняет создание запасов в европейских подземных газовых хранилищах для предстоящего отопительного сезона. Россия нашла способ изменить газовый рынок Европы

Остановка для ремонтных работ "Северного потока" сократит поставки "Газпрома" в Европу на 1,7 млрд кубометров, "Ямал-Европа" — на 360 млн кубометров, без учета поставок в Польшу.

Ряд западных экспертов уверены, что запасов, накопленных "Газпромом" в европейских ПХГ, недостаточно, чтобы компенсировать сокращение поставок во время ремонтных работ на экспортных газопроводах.

Однако "Газпром" может компенсировать потери за счет поставок СПГ, который компания покупает у в России и за рубежом по долгосрочным контрактам. В прошлом году "Газпром" поставил в Европу рекордный объем СПГ. Кроме того, значительные объемы компания поставляет трейдерам — своим дочерними структурами в Северо-Западной Европе. Газпром" может приостановить поставки трейдерам, чтобы выполнить обязательства пред европейскими партнерами.

В 2019 году "Газпромэкспорт" продал 7,6 млрд кубов на условиях обратного выкупа аффилированной структуре "Газпромбанку". Кроме того, на прошлой неделе "Газпромэкспорт" закрыл сделку по покупке "Газпромбанка" трейдера Centrex. Эксперты считают, что объемы газа, находящиеся в распоряжении Centrex, "Газпромэкспорт" может использовать для поставок европейским партнерам, чтобы выполнить свои обязательства.

В случае крайней нужды "Газпромэкспорт" может купить недостающие объемы на спотовом рынке Европы.

СКАЧОК ЦЕН НА ГАЗ В ЕВРОПЕ

Объяснимое нежелание "Газпрома" увеличивать транзит через Украину на фоне низкого уровня запасов в европейских ПХГ после холодной — по западным меркам — затянувшейся зимы привело к подорожанию газа. Закачка газа в хранилища Европы в июне достигала многолетних минимумов

В средине июня "Газпром" сообщил о низких темпах заполнения европейских ПХГ. По данным Gas Infrastructure Europe, на 14 июня в ПХГ было закачено всего 13,6 млрд кубометров. В отопительный сезон 2020-2021 года отбор газ из ПХГ составил 66 млрд кубометров.

Сейчас ПХГ в Европе заполнены менее, чем на 49%. К началу прошлого отопительного сезона европейские ПХГ были заполнены до отказа: после теплой зимы 2019-2020 года в ПХГ остались большие запасы, а весной и летом отбор газа был незначительным из-за обвального падения спроса на энергоносители во время пандемии коронавируса.

После отказа "Газпрома" бронировать дополнительные мощности для прокачки газа 29 июня цены на спотовом рынке Европы превысили $400 за тысячу кубометров. На TTF — крупнейшем газовом хабе в ЕС — фьючерс на газ с ближайшим месяцем поставки подорожал почти до $415 за тысячу кубометров.

В связи с подорожанием "Газпром" пересмотрел прогноз средней цены на газ в сторону повышения до $240 за тысячу кубометров. Средняя цена на экспортный газ, заложенная в бюджет компании, составляет $170 за тысячу кубометров.

Газ в Европе дорожает быстрыми темпами, но американские компании продолжают экспортировать СПГ в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где цены еще выше. Поставки американского СПГ в Европу могли бы предотвратить рост котировок газа на европейских хабах.

Угроза резкого подорожания газа сохраняется в связи с необходимостью обеспечить максимальное заполнение ПХГ до начала отопительного сезона.

"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2" РЕШИТ ПРОБЛЕМЫ ЕВРОПЫ

Решить проблему может введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2" мощностью 55 млрд кубов в год. Строительство одной из двух ниток "Северного потока 2" было полностью завершено 10 июня, когда была осуществлена стыковка в море двух морских участков газопровода. Оператор проекта Nord Stream 2 объявил о начале пуско-наладочных работ на завершенной нитке с целью запуска ее в эксплуатацию. В Чехии назвали способ "выбить стул" из-под "Северного потока–2"

Трубоукладочная баржа "Фортуна" ведет строительство второй нитки газопровода опережающими темпами — в последние дни средняя скорость укладки труб составляет около 1,3 км/сут. По последним данным, сейчас протяженность недостроенного участка не превышает 53 км. Если в районе проведения работ не возникнет внештатных ситуаций и погода будет благоприятной, то "Фортуна" в одиночку способна достроить вторую нитку до конца лета.

Скорейшее начало поставок газа хотя бы по одной нитке "Северного потока 2" решит проблему обеспечения газом европейских потребителей и остановит рост цен.

Германия готовится к запуску с 1 октября единого газового хаба Trading Hub Europe (ТНЕ). Германские эксперты обоснованно считают, что запуск на полную мощность "Северного потока — 2" сделает ТНЕ крупнейшим газовым хабом Европы, ликвидность (возможность быстрой реализации газа по цене максимально приближенной к рыночной) на котором будет существенно выше, чем на нидерландском ТТF и британском NBP.

Несмотря на то, что "Северный поток 2" выгоден для Германии, многие ведущие политики этой страны выступают против завершения строительства газопровода и пуска его в эксплуатацию. Нежелание "Газпрома" увеличивать поставки через Украину должно гарантировать успешное завершение проекта "Северный поток 2", который станет символом взаимовыгодного сотрудничества между Россией и ЕС.