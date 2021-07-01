МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. ОПЕК+ планирует нарастить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки в августе-декабре, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на делегатов. Цена на американскую нефть WTI поднялась выше $75 за баррель

Альянс также рассматривает увеличение добычи с период с августа по декабрь на 400 тысяч баррелей в месяц.

Источники агентства отмечают, что Россия и Саудовская Аравия предварительно согласовали постепенный рост добычи альянсом. Кроме того, ОПЕК+ обсуждает продление текущих параметров сделки после 2022 года.

Собеседники Блумберг также подчеркнули, что действия ОПЕК+ будут в значительной степени зависеть от прогресса в переговорах по ядерной сделке Ирана.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались. На апрель текущего года они составляли 6,9 миллиона баррелей в сутки, на май — 6,55 миллиона, на июнь — 6,2 миллиона, на июль запланированы в 5,76 миллиона. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

При этом с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в апреле составляли 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — 7,3 миллиона, в июне — 6,6 миллиона, в июле будет находиться на уровне в 5,76 миллиона баррелей в сутки.