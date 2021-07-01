МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором будет обсуждаться рекомендация альянсу по параметрам сделки об ограничении добычи нефти после июля, началось в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. СМИ узнали о планах ОПЕК+ по увеличению добычи нефти

Комитет должен выработать только рекомендацию, а окончательное решение по будущему сделки будет принято на заседании всего альянса, которое состоится позднее в четверг также в формате видеоконференции.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что ОПЕК+ обсуждает постепенное увеличение добычи нефти в августе-декабре на 2 миллиона баррелей в сутки, то есть по 400 тысяч баррелей в сутки в месяц. Кроме того, на заседании комитета может быть поднят вопрос о возможном продлении действия сделки ОПЕК+ до конца 2022 года, так как сейчас ее срок ограничивается концом апреля.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.