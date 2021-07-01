МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал дальнейшее ослабление ограничений по добыче нефти альянсом — наращивать ее с августа по декабрь ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Комитет рекомендует нарастить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно в августе-декабре", — пишет агентство, ссылаясь на слова своих источников.

Также, по его данным, комитет рекомендовал продлить общий срок действия сделки ОПЕК+ до конца 2022 года.