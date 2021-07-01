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2021
https://1prime.ru/energy/20210701/834088384.html
СМИ сообщили о решении комитета ОПЕК+ по добыче
Энергетика
Новости
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Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал дальнейшее ослабление ограничений по добыче нефти альянсом — наращивать ее с августа по декабрь ежемесячно на 400 тысяч... ПРАЙМ, 01.07.2021
нефть, опек, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал дальнейшее ослабление ограничений по добыче нефти альянсом — наращивать ее с августа по декабрь ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Комитет рекомендует нарастить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно в августе-декабре", — пишет агентство, ссылаясь на слова своих источников.
Также, по его данным, комитет рекомендовал продлить общий срок действия сделки ОПЕК+ до конца 2022 года.