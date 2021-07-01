МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ затягивается, со своей базой отсчета в рамках сделки об ограничении добычи нефти не согласны ОАЭ, сообщили РИА Новости два источника в делегациях альянса. Цены на нефть ускорили рост на новостях вокруг ОПЕК+

Заседание комитета началось примерно в 17.40 мск и уже через час появились новости со ссылкой на источники о том, что альянсу рекомендовано продолжить рост добычи нефти в августе-декабре — ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки. Далее рекомендация должна быть утверждена на общей встрече альянса, начало которой планировалось на 19.30 мск.

Однако, как сообщают источники РИА Новости, комитет все еще продолжает обсуждения. "Со своей базой отсчета не согласны в ОАЭ", — сообщил один из собеседников агентства.

Как пишет агентство Блумберг, в ОПЕК+ теперь обсуждают идею продолжить переговоры в пятницу.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.