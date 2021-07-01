МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ решил в пятницу продолжить свои переговоры по судьбе сделки об ограничении добычи нефти на период после июля, так и не прийдя к консенсусу на переговорах в четверг, сообщили РИА Новости источники в делегациях. Ловушка для рубля. Что будет с российской экономикой при нефти по $100

"Переговоры продолжатся завтра", — сказал один из собеседников агентства. Как ранее сообщили источники РИА Новости, заседание мониторингового комитета ОПЕК+ затянулось, так как со своей базой отсчета сокращений добычи не согласны ОАЭ.

Теперь ожидается, что в пятницу в 16.00 мск комитет вновь соберется, чтобы продолжить свое заседание. "Сегодня они так и дали никакую рекомендацию по параметрам соглашения после июля", — уточнил один из источников.

Далее, в 17.30 мск планируется начало заседания всех стран альянса. Информацию о продолжении переговоров в пятницу подтверждают официально и в ОПЕК, но без указания причин и деталей.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Ожидалось, что на заседании в четверг альянс примет решение о дальнейшем ослаблении своих ограничений после июля. В частности, агентство Блумберг писало, что изначально комитет ОПЕК+ утвердил рекомендацию продолжить рост добычи нефти в августе-декабре — ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки.