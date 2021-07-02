МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру в июне выросло на 63 единицы в месячном выражении, или на 5% — до 1325 штук, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. Аналитики рассказали, когда нефть подорожает до 100 долларов

В годовом выражении количество действующих буровых выросло на 252, или на 23%.

В США, согласно данным компании, показатель в месячном выражении вырос на 11, или на 2%, и составил 464 штуки, в Канаде – в 1,7 раза, до 103 установок.

Количество буровых установок в Европе выросло на 4, до 105 единиц, на Ближнем Востоке – снизилось на 4, до 262. В Азиатско-Тихоокеанском регионе число установок сохранилось на уровне мая в 183 установки, в Африке – увеличилось на 1, до 65. В Латинской Америке показатель вырос на 7, до 143 установок.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок по всему миру.