2021-07-02T13:55:51+03:00
2021-07-02T13:55:51+03:00
2021-07-02T13:55:51+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210702/834096065.html
Число нефтегазовых буровых установок в мире выросло на 5%
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру в июне выросло на 63 единицы в месячном выражении, или на 5% — до 1325 штук, свидетельствуют данные американской... ПРАЙМ, 02.07.2021
буровые установки, добыча газа, добыча нети, газ, новости, энергетика, нефть
https://1prime.ru/images/83254/27/832542728.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83254/27/832542728.jpg
https://1prime.ru/images/83254/27/832542727.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83254/27/832542727.jpg
https://1prime.ru/images/83254/27/832542721.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83254/27/832542721.jpg
https://1prime.ru/oil/20210702/834095673.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру в июне выросло на 63 единицы в месячном выражении, или на 5% — до 1325 штук, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.
В годовом выражении количество действующих буровых выросло на 252, или на 23%.
В США, согласно данным компании, показатель в месячном выражении вырос на 11, или на 2%, и составил 464 штуки, в Канаде – в 1,7 раза, до 103 установок.
Количество буровых установок в Европе выросло на 4, до 105 единиц, на Ближнем Востоке – снизилось на 4, до 262. В Азиатско-Тихоокеанском регионе число установок сохранилось на уровне мая в 183 установки, в Африке – увеличилось на 1, до 65. В Латинской Америке показатель вырос на 7, до 143 установок.
Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок по всему миру.