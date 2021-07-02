МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Решение ОПЕК+ относительно темпов возвращения добычи до конца года перенесено, так как ОАЭ хочет пересмотра уровня добычи для себя, от которого происходит расчёт квот. ОАЭ хочет увеличение уровня добычи сразу на 700 тыс. бар в сутки. Так что решение для Саудовской Аравии и России предстоит непростое. Помимо ОАЭ увеличения квот могут попросить Ирак, Казахстан, Нигерия и другие страны. Поэтому согласие с требованиями одного участника может теоретически привести к каскаду просьб и ухудшению дисциплины в организации, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин.

По его словам, идеальным исходом для нефтяного рынка были бы частичные уступки для ОАЭ без выполнения их требований полностью.

"В таком случае можно будет реализовать план по постепенному возвращению добычи, на объявлении которого цены на нефть Brent реагировали вчера ростом до 77 за баррель. Это уберёт неопределенность с рынка. Ведь на этой встрече ОПЕК+ планирует подписать договор о ежемесячном мониторинге за рынком на постоянной основе и в 2022 году", — считает эксперт.

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Когда сокращение добычи было согласовано в прошлом году, то уровнем, от которого происходил расчёт сокращений, была выбрана добыча на октябрь 2018 году, за исключением Саудовской Аравии и России, для которых был взят одинаковый уровень в 11 миллионов баррелей в сутки.

Соответственно, ОАЭ хочет для себя учитывать уровень добычи на апрель 2020 года (3,84 миллионов баррелей в сутки).

Надо отметить, что российская сторона высказывает необходимость возвращения добычи ОПЕК+, чтобы избежать перегрева цен. Это поможет избежать потери доли на рынке и давления на цены на нефтепродукты.

Министр Саудовской Аравии ранее также высказывался за ответственность ОПЕК+ в сдерживании инфляции, напоминает Громадин.

"Все понимают, что надо избежать повторения марта прошлого года, когда началась ценовая война, да ещё в разгар эпидемии".

Аналитик рассчитывает на компромисс по завершению переговоров.

"В ОПЕК+ также понимают сохраняющиеся риски сложной вирусной обстановки и важность дисциплинированного постепенного возвращения добычи, чтобы избежать перенасыщения на рынке. От нефтяных цен сейчас можно ожидать продолжения позитивной динамики, но при этом превышение Brent уровня в $80 за баррель вряд ли будет продолжительным. ОПЕК+ встречается каждый месяц и может легко скорректировать добычу, исходя из потребностей рынка. Это верно и в обратную сторону. Главное, чтобы в принципе в организации смогли договориться сегодня", — надеется эксперт.