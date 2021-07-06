МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Глава "Роснефти" и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК Игорь Сечин направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением не давать углю приоритета при вывозе грузов по инфраструктуре Восточного полигона, чтобы не ущемлять интересы других отраслей, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на документ.

Как отмечает издание, президент России Владимир Путин 2 марта поручил увеличить вывоз угля из Кузбасса с текущих 53 миллионов тонн до 68 миллионов тонн в год в 2024 году. Для этого угольным компаниям и РЖД было поручено до июля заключить долгосрочные договоры на принципах взаимной ответственности. Но вокруг новой системы договоров разгорелись споры — о дискриминации прочих пользователей, неравенстве ответственности сторон и масштабах применения такого механизма.

Как пишет издание, Сечин в марте в своем обращении к президенту писал о необходимости исполнить решения комиссии по ТЭК от 2018 года о резком наращивании вывоза угля по БАМу и Транссибу, просил не перенаправлять грузопотоки на юг, а также говорил о готовности угольных компаний к условиям "вези или плати" и эффективности таких контрактов.

Однако в новом письме глава "Роснефти" утверждает, что корректировка регулирования не должна предоставлять какой-либо приоритет грузоотправителям угольной продукции. "При регулировании таких перевозок в восточном направлении не должны создаваться потенциальные риски того, что маршруты, традиционно востребованные крупными грузоотправителями, представляющими не менее важные для государства отрасли экономики, в частности, предприятия нефтяной промышленности, не заключающими долгосрочных договоров на условиях "вези или плати", будут для них недоступны, учитывая загруженность маршрутов", — цитирует газета письмо Сечина. Почему рубль дешевеет при дорожающей нефти

Там говорится, что "подходы, предлагаемые Минтрансом и РЖД, выходят за пределы поручений президента РФ, искаженно их толкуя, создают вышеуказанные риски и нарушают базовые принципы функционирования товарных рынков в РФ". В связи с этим Сечин просит премьер-министра поручить ведомствам "учитывать сложившиеся логистические цепочки поставки нефтеналивных грузов" при формировании подходов к исполнению поручений президента, пишет газета.

Письмо, согласно резолюции, перенаправлено первому вице-премьеру Андрею Белоусову и министру транспорта Виталию Савельеву. В секретариате Белоусова газету перенаправили в Минтранс. Там от комментариев отказались, как и в РЖД. В "Роснефти" изданию не ответили, однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что вопрос транспортировки угля из Кузбасса в ближайшие дни может быть вынесен на совещание у президента России.