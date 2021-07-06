МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Решение по сделке ОПЕК+ необходимо, работу от России продолжает вице-премьер Александр Новак, контактов на высшем уровне не запланировано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Что будет, если рухнет сделка ОПЕК+

"Здесь ничего не изменилось, ничего не отвечу. Работу ведет Новак, по линии Новака каких-то контактов на высшем уровне сейчас не запланировано. Работа продолжается", — сказал Песков, отвечая на вопрос, настало ли с точки зрения Кремля время для переговоров с коллегами стран ОПЕК на уровне руководства после отмены переговоров.

При этом Песков отметил, что то или иное решение по сделке необходимо.

Очередной раунд переговоров ОПЕК+ в понедельник так и не состоялся: заседание было отменено после консультаций, новой даты пока не называлось. При этом заседания альянса 1 и 2 июля не принесли результатов из-за принципиальной позиции ОАЭ по поводу рекомендации министерского мониторингового комитета ОПЕК+ продлить нефтяную сделку до конца всего 2022 года с конца апреля.

ОАЭ выступают против принятия решения по данному вопросу прямо сейчас, за 10 месяцев до истечения официального срока сделки. Во-первых, они не видят нужды столь скоро принимать решение об этом, а во-вторых, настаивают на увеличении в таком случае своего базового уровня добычи, от которого считаются ограничения ОПЕК+. При этом дальнейшее ослабление ограничений ОПЕК+ в августе-декабре ОАЭ поддерживают, его комитет альянса рекомендовал осуществлять ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки.

В воскресенье вечером министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявлял, что страны ОПЕК+ обязаны продлить соглашение. Он также пояснял, что без продления сделки альянс вернется к ее действующим условиям, согласно которым добыча нефти в августе не увеличится.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.