МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ отменил свою встречу, запланированную на понедельник, 5 июля, и пока не определился с новой датой переговоров, сообщили РИА Новости три источника в делегациях альянса. Над нефтяным рынком нависла угроза ценовой войны

"Встреча перенесена", — сказал один из собеседников агентства. Другой источник уточнил, что новой даты пока нет.

Начало переговоров ОПЕК+ планировалось на 16.00 мск, однако они так и не начались. Источник агентства сообщал, что начало задерживается из-за неформальных консультаций. При этом заседания альянса 1 и 2 июля не принесли результатов из-за принципиальной позиции ОАЭ по поводу рекомендации министерского мониторингового комитета ОПЕК+ продлить нефтяную сделку до конца всего 2022 года с конца апреля.

ОАЭ выступают против принятия решения по данному вопросу прямо сейчас, за 10 месяцев до истечения официального срока. Во-первых, они не видят нужды столь скоро принимать решение об этом, а во-вторых, настаивают на увеличении в таком случае своего базового уровня добычи, от которого считаются ограничения ОПЕК+.

При этом дальнейшее ослабление ограничений ОПЕК+ в августе-декабре ОАЭ поддерживают, его комитет альянса рекомендовал осуществлять ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки. Разногласия в ОПЕК+ предельно накалили нефтерынок, считают аналитики

В воскресенье вечером министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявлял, что ОПЕК+ обязаны продлить соглашение. Он также пояснял, что без продления сделки альянс вернется к ее действующим условиям, согласно которым добыча нефти в августе не увеличится.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

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