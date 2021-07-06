МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Цены на нефть могут подняться до 100 долларов за баррель и даже выше после того, как страны ОПЕК+ не договорились по сделке об ограничении добычи сырья, считает Дэн Бруйетт, возглавлявший минэнерго США с 2019 по 2021 год. Что будет, если рухнет сделка ОПЕК+

"Мы запросто можем стать свидетелями того, как цены на нефть достигнут 100 долларов за баррель, а возможно, и выше", — сказал Бруйетт в интервью телеканалу CNBC.

В то же время экс-министр не исключил и резкого падения цен на нефть. "Если не будет никакого соглашения по добыче, и страны предпочтут сами решать вопросы об объемах добычи, может произойти обвал цен на нефть", — отметил Бруйетт.

Он добавил, что хотя США и не являются членом ОПЕК и не участвуют в обсуждении цен на нефть, "важно иметь посредническую силу". "США входят в тройку крупнейших производителей нефти в мире, и важно, чтобы мы участвовали в этих переговорах и использовали G20 и другие доступные форумы для привлечения всех мировых партнеров к посредничеству и смягчению некоторых худших перспектив, которые могут произойти в такого рода ситуациях", — отметил экс-глава минэнерго США.

Очередной раунд переговоров ОПЕК+ в понедельник так и не состоялся: заседание было отменено после консультаций, новой даты пока не называлось. При этом заседания альянса 1 и 2 июля не принесли результатов из-за принципиальной позиции ОАЭ по поводу рекомендации министерского мониторингового комитета ОПЕК+ продлить нефтяную сделку до конца всего 2022 года с конца апреля.

ОАЭ выступают против принятия решения по данному вопросу прямо сейчас, за 10 месяцев до истечения официального срока сделки. Во-первых, они не видят нужды столь скоро принимать решение об этом, а во-вторых, настаивают на увеличении в таком случае своего базового уровня добычи, от которого считаются ограничения ОПЕК+. При этом дальнейшее ослабление ограничений ОПЕК+ в августе-декабре ОАЭ поддерживают, его комитет альянса рекомендовал осуществлять ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.