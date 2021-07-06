МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Рост спроса на нефть, как ожидается, ускорится во втором полугодии 2021 года, однако на рынке все еще есть неопределенности, в частности, повышенный риск ускорения инфляции и распространение штамма "дельта" COVID-19, считает генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Что будет, если рухнет сделка ОПЕК+

"Есть целый ряд факторов неопределенности, за которыми мы внимательно следим. Они включают в себя повышенный риск инфляции в связи с крупными программами финансового стимулирования, неравномерное распределение вакцин во всем мире, распространение штамма "дельта" COVID-19, которое сейчас влияет даже на страны с высоким уровнем вакцинации", — отметил Баркиндо на церемонии открытия Нефтегазовой конференции в Нигерии.

"Сложный фон потребует от участников декларации о сотрудничестве (сделки ОПЕК+ — ред.) действовать упреждающе, гибко и бдительно", — добавил он.

При этом мировая экономика по большей части восстановилась и, как ожидается, продемонстрирует рост 5,5% в этом году, сказал генсек. Он также напомнил, что, по прогнозам, мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет на 6 миллионов баррелей в сутки и ожидается, что как экономика, так и спрос на нефть покажут ускоренный рост во второй половине года.

По словам Баркиндо, продолжение осторожного подхода позволит участникам сделки сохранить гибкость, при этом избегая нежелательного дисбаланса рынка после апреля 2022 года. После недавних встреч министров ОПЕК+ в начале июля 2021 года участники сделки будут созываться каждый месяц, отметил Баркиндо.