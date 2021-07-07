ВЛАДИВОСТОК, 7 июл — ПРАЙМ. Пятый ежегодный юбилейный международный инвестиционный Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке, сообщают организаторы.

Восточный нефтегазовый форум и одноименная выставка пройдут во Владивостоке 7-8 июля.

Вантовый мост через пролив Босфор Восточный на остров Русский во Владивостоке

Правительство расширило территорию морского порта Владивосток

"В этом году на площадке Дальневосточного Федерального университета соберутся руководители нефтегазовых предприятий Восточной Сибири и Дальнего Востока, инициаторы инвестиционных проектов, представители правительства и надзорных органов, лицензиары технологий, строительно-инжиниринговые компании, разработчики и производители оборудования для предприятий нефтегазовой отрасли", — говорится в сообщении.

Отмечается, что форум посвящен реализации важнейших стратегических нефтегазовых проектов региона: разработка нефтегазовых месторождений, таких как Ковыктинское и Чаяндинское, строительство Амурского ГПЗ, ВНХП, "Силы Сибири", терминала СУГ в порту Владивосток, Чонский проект, Магаданские месторождения — шельф Охотского моря, создание Ванкорского нефтегазового кластера и судостроительного комплекса "Звезда", развитие Сахалинского центра газодобычи, создание гелиевого хаба, оффшорные проекты геологоразведки и добычи и другим.

Бочки

Чем грозит миру дефицит нефти

"Также совместными усилиями правительства, контролирующих органов и бизнеса реализуется программа газификации Дальнего Востока и Восточной Сибири. Все эти проекты вносят огромный вклад в экономику и развитие региона. Появляются новые рабочие места, развивается транспортная доступность, повышается уровень благосостояния жителей региона", — говорится в сообщении.

"Восточный нефтегазовый форум – это профессиональная международная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса для эффективной реализации целого ряда нефтегазовых проектов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, включая строительство перерабатывающих мощностей", — отмечают организаторы.