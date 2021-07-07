ВЛАДИВОСТОК, 7 июл — ПРАЙМ. Пятый ежегодный юбилейный международный инвестиционный Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке, сообщают организаторы.

Восточный нефтегазовый форум и одноименная выставка пройдут во Владивостоке 7-8 июля. Правительство расширило территорию морского порта Владивосток

"В этом году на площадке Дальневосточного Федерального университета соберутся руководители нефтегазовых предприятий Восточной Сибири и Дальнего Востока, инициаторы инвестиционных проектов, представители правительства и надзорных органов, лицензиары технологий, строительно-инжиниринговые компании, разработчики и производители оборудования для предприятий нефтегазовой отрасли", — говорится в сообщении.

Отмечается, что форум посвящен реализации важнейших стратегических нефтегазовых проектов региона: разработка нефтегазовых месторождений, таких как Ковыктинское и Чаяндинское, строительство Амурского ГПЗ, ВНХП, "Силы Сибири", терминала СУГ в порту Владивосток, Чонский проект, Магаданские месторождения — шельф Охотского моря, создание Ванкорского нефтегазового кластера и судостроительного комплекса "Звезда", развитие Сахалинского центра газодобычи, создание гелиевого хаба, оффшорные проекты геологоразведки и добычи и другим. Чем грозит миру дефицит нефти

"Также совместными усилиями правительства, контролирующих органов и бизнеса реализуется программа газификации Дальнего Востока и Восточной Сибири. Все эти проекты вносят огромный вклад в экономику и развитие региона. Появляются новые рабочие места, развивается транспортная доступность, повышается уровень благосостояния жителей региона", — говорится в сообщении.

"Восточный нефтегазовый форум – это профессиональная международная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса для эффективной реализации целого ряда нефтегазовых проектов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, включая строительство перерабатывающих мощностей", — отмечают организаторы.