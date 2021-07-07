МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Дирекция Балтийской АЭС заказала услуги по техническому сопровождению проекта строительства атомной станции в Калининградской области, в том числе проработку возможностей присоединения к энергосистеме континентальной Европы и, в частности, передачи электроэнергии Польше, следует из открытых материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом". Балтийская АЭС свяжет энергорынки Восточной и Центральной Европы, уверены в Росатоме

Согласно техническому заданию, предстоит, в числе прочего, изучить аналоги такого проекта в мировой практике построения межгосударственных энергетических систем и проанализировать текущее состояние энергетики Калининградской области.

Нужно также проанализировать технические вопросы сооружения экспортно-ориентированного проекта Балтийской АЭС; перспективные балансы активной мощности в энергосистеме Калининградской области, исходя из условий изолированной работы энергосистемы, а также совместной работы с энергосистемой Литвы; балансы активной мощности в энергосистеме Польши, исходя из условий совместной работы с Балтийской АЭС.

Кроме того, необходимо будет рассмотреть варианты сетевого строительства для реализации схемы выдачи мощности с БалтАЭС с учетом электросетевого комплекса Польши и единичной мощности блока атомной станции. Еще потребуется изучить варианты питания собственных нужд БалтАЭС с учетом требований параллельной работы с энергосистемой Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E. Масштабный ремонт на Армянской АЭС продлится 141 день

Ранее польская частная энергетическая компания ZE PAK сообщила о потенциальной заинтересованности в инвестировании в завершение строительства Балтийской АЭС в Калининградской области. Также сообщалось, что интерес к этому проекту проявляет венгерская энергокомпания MVM.

"Росатом" открыт к диалогу с потенциальными инвесторами в проект Балтийской АЭС, заявила российская госкорпорация, назвав БалтАЭС перспективным региональным энергетическим проектом, способствующим удовлетворению спроса в базовом источнике электроэнергии без выбросов углекислого газа, и, как следствие, реализации планов ЕС по декарбонизации экономики. Рыночный интерес потенциальных инвесторов к проекту сегодня говорит о перспективах высокого спроса промышленности и населения на стабильный источник электроэнергии с предсказуемой стоимостью киловатт-часа, отметил "Росатом".

Строительство Балтийской АЭС с двумя энергоблоками общей мощностью 2300 MВт началось в 2012 году в Калининградской области с перспективой поставок электроэнергии не только российским, но и европейским потребителям. Однако прибалтийские страны (Литва, Латвия, Эстония) в 2013 году заявили о намерении выйти из единой энергосистемы с РФ и переориентироваться на рынок ЕС.

Проект БалтАЭС был изначально построен с учетом того, что Калининград и Прибалтика работали в единой энергосистеме с северо-западом России, поэтому было решено временно приостановить работы на площадке атомной станции. Сегодня площадка АЭС поддерживается в состоянии готовности к оперативному продолжению строительства.

Ранее сообщалось, что оператор всех АЭС в России концерн "Росэнергоатом" в 2015 году заключил с рядом европейских энергохолдингов соглашения по продаже электроэнергии с будущей БалтАЭС.

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