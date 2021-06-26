КИЕВ, 26 июн — ПРАЙМ. Энергоблок № 4 на Ровенской АЭС на Украине отключился от сети из-за штормового ветра, грозы и сильного дождя, сообщила в субботу днем пресс-служба компании "Энергоатом". "Нафтогаз" придумал, как отказаться от российского газа

"Вследствие резкого ухудшения погодных условий 25 июня 2021 года в 19:39 сработала резервная дифференциальная защита энергоблока № 4 Ровенской атомной электростанции, что стало причиной отключения энергоблока от сети", — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что сейчас проводятся мероприятия по восстановлению работы энергоблока. Предполагается, что в ближайшее время энергоблок будет подключен к сети.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", — добавили в компании.

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