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На Украине отключился энергоблок Ровненской АЭС
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Энергоблок № 4 на Ровенской АЭС на Украине отключился от сети из-за штормового ветра, грозы и сильного дождя, сообщила в субботу днем пресс-служба компании "Энергоатом"... ПРАЙМ, 26.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КИЕВ, 26 июн — ПРАЙМ. Энергоблок № 4 на Ровенской АЭС на Украине отключился от сети из-за штормового ветра, грозы и сильного дождя, сообщила в субботу днем пресс-служба компании "Энергоатом".
"Вследствие резкого ухудшения погодных условий 25 июня 2021 года в 19:39 сработала резервная дифференциальная защита энергоблока № 4 Ровенской атомной электростанции, что стало причиной отключения энергоблока от сети", — говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что сейчас проводятся мероприятия по восстановлению работы энергоблока. Предполагается, что в ближайшее время энергоблок будет подключен к сети.
"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", — добавили в компании.
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