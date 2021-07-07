МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco планирует привлечь десятки миллиардов долларов за счет новой продажи своих активов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на заявление топ-менеджера компании. Чем грозит миру дефицит нефти

В апреле Saudi Aramco заключила соглашение о продаже 49% в нефтепроводном бизнесе Aramco Oil Pipelines Company консорциуму во главе с американской EIG Global Energy Partners. Стоимость сделки составила 12,4 миллиарда долларов.

"Продажи (активов — ред.) продолжатся в следующие несколько лет. Они будут происходить независимо от каких-либо рыночных условий, и Aramco намерена получить десятки миллиардов долларов. Это стратегия, направленная на создание стоимости и повышение эффективности, а не на конкретную цель по капиталу или финансирование дивидендов компании", — сказал агентству старший вице-президент по корпоративному развитию Абдулазиз Аль Гудаими (Abdulaziz Al Gudaimi).

По его словам, компания изучает, какую еще инфраструктуру можно монетизировать, и скоро начнет поиск инвесторов для второй сделки. Он добавил, что средства, полученные от продажи активов, будут направлены на будущие проекты.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.