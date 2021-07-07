ДОХА, 7 июл — ПРАЙМ. ОАЭ требуют увеличения своего "потолка" нефтедобычи, от которого идет отсчет их сокращений в сделке ОПЕК+, из-за более значительного сокращения ими нефтедобычи в прошедший период на фоне других стран и более тщательного исполнения сделки ОПЕК+, при этом у них нет глобального конфликта с Саудовской Аравией по поводу сделки, высказал мнение РИА Новости эмиратский эксперт по мировой экономике, директор по региональному развитию в международном банке LanceBank Наиль аль-Джавабара. Кому выгоден крах сделки ОПЕК+

"ОАЭ согласны с августа нарастить нефтедобычу и поддерживают соблюдение сделки до конца апреля 2022 года, но после этого они хотят увеличить свой потолок, от которого идет сокращение добычи, поскольку за прошедший период ОАЭ серьезно сократили добычу, вместе с Саудовской Аравией они даже перевыполняли договоренность о сокращении добычи, чего не делали другие страны. У Эмиратов появились новые месторождения, требование об увеличении добычи в адрес ОАЭ также исходит от инвесторов", — отметил аль-Джавабара.

При этом, по его мнению, между ОАЭ и Саудовской Аравией нет серьезного конфликта в рамках ОПЕК+, несмотря на отсрочку принятия решения относительно дальнейшей судьбы сделки.

Как указал эксперт, новая встреча ОПЕК+ состоится, когда будет полное понимание раскладов, а до этого цена на нефть может подняться до 80 долларов за баррель, потому что у производителей пока нет понимания, будет ли в августе увеличение добычи на 400 тысяч баррелей в сутки или нет, и в случае отсутствия соглашения в августе продолжит действовать прежнее соглашение, и наращивать нефтедобычу никто не будет, и на рынке может создаться дефицит. Встреча министров ОПЕК+ добавила на рынок неопределенности

Очередной раунд переговоров ОПЕК+ в понедельник, 5 июля, так и не состоялся: заседание было отменено после консультаций, новой даты пока не называлось. При этом заседания альянса 1 и 2 июля не принесли результатов из-за принципиальной позиции ОАЭ по поводу рекомендации министерского мониторингового комитета ОПЕК+ продлить нефтяную сделку до конца всего 2022 года с конца апреля. ОАЭ выступают против принятия решения о продлении сделки прямо сейчас, за 10 месяцев до истечения официального срока. Во-первых, они не видят нужды столь скоро принимать решение, а во-вторых, настаивают на увеличении в таком случае своего базового уровня добычи, от которого считаются ограничения ОПЕК+, с 3,168 до 3,8 миллионов баррелей в сутки. При этом дальнейшее ослабление ограничений ОПЕК+ в августе-декабре ОАЭ поддерживают. Комитет альянса рекомендовал осуществлять его ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки.