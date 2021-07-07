МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день, до 11,1 миллиона, а прогноз на будущий год — на 60 тысяч, до 11,85 миллиона баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA). Эксперт объяснил позицию ОАЭ по сделке ОПЕК+

В июне минэнерго повысило прогноз добычи нефти по итогам года до 11,08 миллиона баррелей в сутки и уменьшило прогноз на 2022 год до 11,79 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,31 миллиона баррелей в сутки.

ЦЕНА BRENT

Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) увеличило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 68,78 доллара за баррель с прежних 65,19 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

EIA также повысило прогноз средней цены Brent на будущий год – до 66,64 доллара за баррель с 60,49 доллара.

Кроме того, прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2021 год увеличен до 65,85 доллара за баррель против июньской оценки в 61,85 доллара, а на 2022 год – повышен до 62,97 доллара за баррель с 56,74 доллара.