МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Минэнерго США ожидает, что страны ОПЕК и ОПЕК+ продолжат наращивать добычу нефти после июля, а также, что Иран увеличит добычу, несмотря на санкции США, сообщается в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США. Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране

"Прогнозируем, что ОПЕК и ОПЕК+ продолжат увеличивать добычу сырой нефти после июля в ответ на рост спроса на нефть в мире", — говорится в докладе.

"Хотя наш прогноз предполагает, что текущие санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы останутся в силе на весь прогнозный период, ожидаем, что Иран несколько увеличит поставки нефти в ближайшие месяцы. Также не ожидаем, что ОПЕК+ будет сокращать добычу, чтобы компенсировать потенциальное увеличение добычи нефти Ирана или Венесуэлы", — добавляет ведомство.

Очередной раунд переговоров ОПЕК+ в понедельник, 5 июля, так и не состоялся: заседание было отменено после консультаций, новой даты пока не называлось. При этом заседания альянса 1 и 2 июля не принесли результатов из-за принципиальной позиции ОАЭ по поводу рекомендации министерского мониторингового комитета ОПЕК+ продлить нефтяную сделку до конца всего 2022 года с конца апреля.

ОАЭ выступают против принятия решения о продлении сделки прямо сейчас, за 10 месяцев до истечения официального срока. Во-первых, они не видят нужды столь скоро принимать решение, а во-вторых, настаивают на увеличении в таком случае своего базового уровня добычи, от которого считаются ограничения ОПЕК+, с 3,168 до 3,8 миллиона баррелей в сутки. При этом дальнейшее ослабление ограничений ОПЕК+ в августе-декабре ОАЭ поддерживают. Комитет альянса рекомендовал осуществлять его ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки.