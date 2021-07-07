МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Минэнерго США прогнозирует увеличение среднегодовой добычи нефти Россией в 2022 году до уровня 2019 года, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управление энергетической информации минэнерго США (EIA). Минэнерго США дало прогноз по добыче в рамках ОПЕК+ после июля

"После завершения соглашения ОПЕК+ в начале 2022 года мы ожидаем, что добыча в России превысит 11,5 миллиона баррелей в день в течение второй половины 2022 года, при этом среднегодовая добыча в 2022 году будет равна уровню 2019 года", — говорится в релизе ведомства.

В то же время минэнерго ожидает, что добыча нефти в РФ вырастит на 0,2 миллиона баррелей в сутки в 2021 году, на 0,8 миллиона баррелей в день в 2022 году.

По данным минэнерго, добыча нефти в России выросла на 0,5 миллиона баррелей в сутки в первой половине текущего года по сравнению со вторым полугодием 2020 года, поскольку участники ОПЕК+ ослабили сокращение добычи нефти. Россия является второй крупнейшей страной, добывающей нефть, среди стран, не входящих в ОПЕК. Первое место в этом списке занимает США.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Сейчас сделка действует до апреля 2022 года, однако альянс рассматривает вариант ее продления до конца следующего года.