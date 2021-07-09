МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Глава Минфина России Антон Силуанов признал, что на фоне колоссальных изменений подходов ряда стран к энергобалансу нашей стране необходимо заключить сделку с Европой, чтобы та признала усилия по переходу к зеленой экономике. Минфин планирует вернуть льготы для вязкой нефти

В противном случае, пишет Bloomberg, Москва столкнется с падением доходов от экспорта.

Как рассказал министр финансов РФ в интервью агентству, значительная часть доходов бюджета страны связана с продажей сырья. Это означает, что уже сейчас властям надо задуматься над вопросом: чем заменить падающую выручку.

Силуанов отметил, что в Минфине смоделировали ценообразование на углероды в будущем на фоне роста доли возобновляемых источников энергии. Вывод печальный, сказал он.

Евросоюз как ключевой потребитель российского сырья, а также поставщик в страну валюты, готовится ввести во входящих в объединение странах углеродный налог. Это нужно, чтобы облагать налогом товары, производящиеся с чрезмерным выбросом парниковых газов.

В ситуации, когда российские поставщики не справятся с этой проблемой, их товары станут неконкурентоспособными в Европе.

Силуанов отметил, что кабмин РФ обсуждает пакет налоговых и тарифных мер для того, чтобы дать предприятиям в стране максимально безболезненно пережить эти перемены. Но без договоренности с ЕС по вопросу углеродного регулирования — Москве не обойтись.