КИЕВ, 13 июл — ПРАЙМ. Новый контракт на транзит российского газа на следующие 15 лет с гарантиями европейских банков или компаний может стать для Украины компенсацией за запуск газопровода "Северный поток —2", заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Киев добивается антимонопольного расследования в Европе против "Газпрома"

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью изданию Spiegel ранее сообщил, что Вашингтон и Берлин обсуждают шаги, которые позволят обеспечить стратегические и экономические интересы Украины в связи со строительством трубопровода "Северный поток 2". По его словам, стороны рассматривают "ряд практических мер". Блинкен выразил надежду, что эти шаги позволят предотвратить или смягчить "возможный ущерб" от трубопровода. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Киев не ведёт официальных переговоров о компенсациях после запуска газопровода "Северный поток-2".

"Очевидно, что водородные идеи не могут быть равноценной компенсацией. Это разные области сотрудничества с ЕС. Единственно приемлемый для нас вариант – новый контракт на транзит газа на 45-50 миллиардов кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний", — сказал Макогон, комментируя вопрос о приемлемой для Киева компенсации в случае запуска "Северного потока —2" в интервью интернет-изданию "Лига.Бизнес", опубликованном во вторник.

Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения срока действия предыдущего контракта.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.