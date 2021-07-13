КИЕВ, 13 июл — ПРАЙМ. Украина может столкнуться с проблемой физической невозможности импорта газа из Евросоюза в нужных объемах, если после запуска трубопровода "Северный поток 2" транзит через страну российского газа прекратится, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Киев добивается антимонопольного расследования в Европе против "Газпрома"

Строительство "Северного потока 2" от побережья России через Балтийское море до Германии близится к завершению: первая нитка уже готова, укладку второй предполагается закончить в конце августа. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Киев регулярно высказывает опасения, что после запуска газопровода Украина потеряет транзит. Вместе с тем "Газпром" неоднократно указывал, что четко выполняет текущий контракт с Украиной, а он заключен на пять лет и на 2021-2024 годы предусматривает транзит по 40 миллиардов кубометров в год.

"Дефицита не будет, а вот цена может стать выше. Также мы опять можем столкнуться с проблемой физического ограничения импорта", — сказал Макогон в интервью интернет-изданию "Лига.Бизнес", опубликованном во вторник, отвечая на вопрос о последствиях запуска "Северного потока 2" для Украины.

"Сейчас у нас большая часть импортных поставок идет виртуальным реверсом, то есть физического импорта не происходит — идет замещение газа. Если транзита не будет, то не будет и виртуального реверса. Поэтому все объемы нужно будет импортировать физически из ЕС. А возможности физического импорта у нас пока ограничены Словакией", — пояснил глава оператора украинской ГТС.

По его словам, через Словакию на Украину можно прокачивать только 27 миллионов кубов газа в сутки, что в год составляет 9,85 миллиарда кубометров. "Это достаточно в годовом объеме (Украина ежегодно импортирует около 10 миллиардов кубометров газа), но при пиковом потреблении зимой может быть недостаточно", — уточнил Макогон.

Он отметил, что Украине придется больше закачивать газа в ПХГ, чтобы быть в состоянии покрыть зимние пики. "Поэтому мы сейчас активно работаем, чтобы создать гарантированные мощности из Польши и Венгрии. Но конечно, основная наша задача как страны – увеличить собственную добычу газа, чтобы снизить зависимость от импорта", — сказал Макогон.