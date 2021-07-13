На Украине оценили последствия запуска "Северного потока-2" для страны
КИЕВ, 13 июл — ПРАЙМ. Украина может столкнуться с проблемой физической невозможности импорта газа из Евросоюза в нужных объемах, если после запуска трубопровода "Северный поток 2" транзит через страну российского газа прекратится, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
Строительство "Северного потока 2" от побережья России через Балтийское море до Германии близится к завершению: первая нитка уже готова, укладку второй предполагается закончить в конце августа. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Киев регулярно высказывает опасения, что после запуска газопровода Украина потеряет транзит. Вместе с тем "Газпром" неоднократно указывал, что четко выполняет текущий контракт с Украиной, а он заключен на пять лет и на 2021-2024 годы предусматривает транзит по 40 миллиардов кубометров в год.
"Дефицита не будет, а вот цена может стать выше. Также мы опять можем столкнуться с проблемой физического ограничения импорта", — сказал Макогон в интервью интернет-изданию "Лига.Бизнес", опубликованном во вторник, отвечая на вопрос о последствиях запуска "Северного потока 2" для Украины.
"Сейчас у нас большая часть импортных поставок идет виртуальным реверсом, то есть физического импорта не происходит — идет замещение газа. Если транзита не будет, то не будет и виртуального реверса. Поэтому все объемы нужно будет импортировать физически из ЕС. А возможности физического импорта у нас пока ограничены Словакией", — пояснил глава оператора украинской ГТС.
По его словам, через Словакию на Украину можно прокачивать только 27 миллионов кубов газа в сутки, что в год составляет 9,85 миллиарда кубометров. "Это достаточно в годовом объеме (Украина ежегодно импортирует около 10 миллиардов кубометров газа), но при пиковом потреблении зимой может быть недостаточно", — уточнил Макогон.
Он отметил, что Украине придется больше закачивать газа в ПХГ, чтобы быть в состоянии покрыть зимние пики. "Поэтому мы сейчас активно работаем, чтобы создать гарантированные мощности из Польши и Венгрии. Но конечно, основная наша задача как страны – увеличить собственную добычу газа, чтобы снизить зависимость от импорта", — сказал Макогон.
https://1prime.ru/energy/20210713/834186922.html