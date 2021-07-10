Украина испугалась новых "Северных потоков"
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Власти Украины верят в возможность остановки строительства "Северного потока-2", сообщили РИА Новости, приводя заявление заместителя главы офиса президента Украины Игоря Жовквы.
"Северный поток — 2" все еще имеет шансы быть остановленным. Заявления о том, что он уже почти готов, — преувеличение. Он может быть остановлен на любом этапе", — сказал замглавы.
Он повторил тезис о том, что "Северный поток-2" несет угрозу не только Украине, но и странам ЕС.
Угроза, по мнению Жовквы, заключается в зависимости стран Европейского союза от российского газа. Он также выразил опасение на расширение сотрудничества Европы с РФ через реализацию новых проектов.
"Надо воспринимать это серьезнее, не исключено, что за этим проектом ("Северным потоком — 2" — ред.) последуют и новые проекты", — рассудил он.
Сообщается, что Украина постоянно выступает за отказ от строительства газопровода, потому что опасается потери доходов от транзита российского газа.
Сейчас строительство Северного потока-2" близится к окончанию. В 2021 году завершена прокладка первой нитки, затем начались пусконаладочные работы. В июне сообщалось, что РФ надеется достроить вторую нитку газопровода за два месяца.
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