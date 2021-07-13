МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Глава Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников объяснил, почему растут биржевые цены на нефтепродукты: на них влияет повышенный спрос на топливо из-за роста внутреннего туризма. Миру угрожает дефицит нефти

"Что происходит в этом году с точки зрения экономики, думаю, что мы все хорошо понимаем. Все остались в стране… Даже открывшаяся Турция особо пока не спасает, потому что поток туристов небольшой. Все в стране, все ездят на автомобилях… Это, конечно, сказывается на потреблении основных нефтепродуктов: и бензина, и дизельного топлива в том числе", — рассказал журналистам Рыбников.

"Мы видим этот повышенный спрос, повышенный спрос материализуется на наших глазах в повышение цен. Закончится ли это когда-нибудь? Все когда-нибудь кончается", — добавил глава биржи.

Стоимость бензина марки Аи-92 на СПбМТСБ с середины прошлой недели бьет рекорды за всю историю наблюдений (с 2018 года). Бензин Аи-95 и дизтопливо торгуются близко к своим рекордным значениям.

Биржевые цены на топливо в России, а вслед за ними и розничные, подскочили весной 2018 года. Российские власти тогда подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с десятью крупными нефтекомпаниями страны. Действие соглашений закончились в 2019 году, после чего сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке в России призваны специальные налоговые механизмы, в частности, так называемый демпфер.