С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — ПРАЙМ. Россия несмотря на все сложности сегодняшнего дня взяла обязательства по транзиту газа через Украину и будет их выполнять, заявил президент РФ Владимир Путин. На Украине оценили последствия запуска "Северного потока-2" для страны

На следующий день после выхода своего материала об Украине президент РФ дал расширенные комментарии о смысле и целях его написания.

"Несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта (по транзиту газа) и, безусловно, будет полностью их выполнять",- сказал Путин, комментируя свою статью в эфире "Россия 24".

Также президент назвал "Нормандский формат" политической площадкой, на которой невозможно обсуждать коммерческие проекты, такие как "Северный поток 2".

"Россия, "Газпром" — мы подписали контракт на 5 лет на прокачку определенного объема природного газа российского нашим потребителям в Европе через территорию Украины. "Нормандский формат", другие форматы подобного рода — это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как "Северный поток", "Северный поток 2",- сказал Путин, комментируя свою статью в эфире "Россия 24".

Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" был опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена — большая общая беда и трагедия. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять государственную политику в стране. Комментируя слова о "стране-агрессоре", Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в РФ на заработки. Российский президент считает, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с РФ.