МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Решение суда ЕС, отклонившего апелляцию Германии по делу о трубопроводе Opal, не может быть оспорено судебно-правовыми методами, ограничение мощности прокачки газа через трубопровод не несет угрозы энергоснабжению ФРГ, заявили РИА Новости в минэнерго страны. Оператор Opal прокомментировал решение суда по спору с Польшей

Ранее в четверг Суд ЕС отклонил апелляцию Германии относительно доступа к газопроводу Opal.

"Сегодняшнее решение Европейского суда подтвердило решение Европейского суда более низкой инстанции от 2019 года. Обжалование решения не является возможным", — заявили в ведомстве, комментируя решение суда.

В министерстве отметили, что ограничение мощности прокачки газа через трубопровод не создает угроз Германии.

"Федеральное правительство не видит угрозы энергоснабжению Германии из-за ограничения мощности (прокачки газа). Кроме того, в последние годы в Европе продолжилось строительство терминалов приема сжиженного газа, связующей инфраструктуры и возможностей реверсной прокачки. Германия в хорошей позиции благодаря мерам чрезвычайного плана по газу и превентивного плана европейского парламента и совета по мерам обеспечения надежного газоснабжения", — добавили в ведомстве. "Газпром" разочарован решением суда по газопроводу Opal

Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу Opal, принимающему газ "Северного потока". Компания могла на исключительных правах бронировать 50% (около 12,3 миллиарда кубов) из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубов транзитных мощностей трубы и могла получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.

Однако в сентябре 2019 года суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода.

Позже минэкономики ФРГ подало в суд ЕС апелляцию на решение Европейского суда общей юрисдикции относительно газопровода Opal. В четверг стало известно, что суд ее отклонил.