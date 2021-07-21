БЕРЛИН, 21 июл — ПРАЙМ. Германские СМИ назвали соглашение ФРГ и США по "Северному потоку 2" "подарком" канцлера Ангелы Меркель для президента РФ Владимира Путина. Управа на Россию. О чем не знают стороны сделки по "Северному потоку-2"

Германия в рамках договоренности с США по проекту газопровода "Северный поток 2" обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран, заявила в среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Также в рамках договоренностей ФРГ обязуется добиваться продления на 10 лет истекающего в 2024 году соглашения Москвы и Киева по транзиту газа.

"Канцлерство Ангелы Меркель оканчивается прощальным подарком. Не для нее, но от нее: подарок Владимиру Путину", — написала в среду известная германская газета Die Welt.

"Президент России является бенефициаром компромисса, достигнутого Ангелой Меркель с президентом США Джо Байденом по балтийскому газопроводу "Северный поток 2". В отличие от своего предшественника и других европейских политиков, госпожа Меркель не получит финансовой выгоды от своих хороших контактов с Кремлем после срока ее полномочий. Это не соответствует ее стилю и характеру", — добавили журналисты.

Против проекта "Северный поток 2", который пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.