МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ распорядилось провести в 2021 году аукционы на право пользования Арктическим и Нейтинским нефтегазоконденсатными месторождениями в ЯНАО, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. "Газпром нефть" и "Новатэк" создали предприятие для разработок в Арктике

"Провести в 2021 году аукцион на право пользования участком недр федерального значения, включающим Нейтинское месторождение, расположенным на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья", — говорится в распоряжении кабмина.

"Провести в 2021 году аукцион на право пользования участком недр федерального значения, включающим Арктическое месторождение, расположенным на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья", — говорится в другом распоряжении.

Ранее СМИ писали о заинтересованности "Новатэка" в этих двух участках — с просьбой выдать их компании ее глава Леонид Михельсон обращался к президенту РФ в апреле.