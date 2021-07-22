Правительство распорядилось провести аукционы на месторождения в Арктике
Правительство распорядилось провести аукционы на Арктическое и Нейтинское месторождения на Ямале
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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ распорядилось провести в 2021 году аукционы на право пользования Арктическим и Нейтинским нефтегазоконденсатными месторождениями в ЯНАО, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Провести в 2021 году аукцион на право пользования участком недр федерального значения, включающим Нейтинское месторождение, расположенным на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья", — говорится в распоряжении кабмина.
"Провести в 2021 году аукцион на право пользования участком недр федерального значения, включающим Арктическое месторождение, расположенным на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья", — говорится в другом распоряжении.
Ранее СМИ писали о заинтересованности "Новатэка" в этих двух участках — с просьбой выдать их компании ее глава Леонид Михельсон обращался к президенту РФ в апреле.
https://1prime.ru/energy/20210722/834272235.html
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