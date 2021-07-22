МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Добыча нефти в России, без учета газового конденсата, в июне составила 9,568 миллиона баррелей в сутки, сделка ОПЕК+ выполнена примерно на 93%, следует из данных Росстата. Глава "Лукойла" дал прогноз по нефтяным ценам

"Нефти без газового конденсата добыто 39,7 миллиона тонн, что на 10,8% больше, чем в июне 2020 года, но на 3,1% меньше, чем в мае 2021 года", — сообщает Росстат.

При переводе данного показателя в баррели с использованием коэффициента 7,23 среднесуточная добыча нефти в отчетном месяце составила 9,568 миллиона баррелей. При этом целевой уровень добычи для РФ в июне составлял 9,457 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, сделка ОПЕК+ могла быть выполнена примерно на 93%, следует из данных.

"Добыча нефти с учетом газового конденсата в июне составила 42,7 миллиона тонн и увеличилась по сравнению с июнем 2020 года на 11,8%. По сравнению с маем 2021 года добыча снизилась на 3,6%. За шесть месяцев 2021 года добыто 255 миллиона тонн нефти с учетом газового конденсата, что на 3,6% меньше, чем за январь–июнь 2020 года", — также отмечает ведомство.

Из этого следует, что среднесуточная добыча нефти с газовым конденсатом в РФ в июне составила около 10,433 миллиона баррелей в сутки (используя коэффициент перевода 7,33 для жидких углеводородов).

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

В сделке учитывается только нефть, без конденсата. Минэнерго РФ ранее неоднократно подчеркивало, что методика подсчета показателей в рамках ОПЕК+ у стран соглашения основывается на широком диапазоне данных, а само ведомство для различных месторождений использует разные коэффициенты перевода.