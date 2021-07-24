МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Предложения "Газпрома" о сохранении транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для страны неприемлемы, заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что продление договора о транзите газа через территорию Украины после 2024 года вполне возможно, а если закупки российского газа по украинскому маршруту будут суммарно выше текущих транзитных обязательств, то "Газпром" готов "даже увеличить объемы транзита через Украину", говорил он. Аналитик рассказал, выгоден ли для "Газпрома" транзит через Украину

По словам Витренко, в российской компании хотят, чтобы чтобы Украина договаривалась напрямую с Россией

"Так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. И следствием всего этого было то, что мы в среднем платили на 5 миллиардов долларов больше за российский газ, чем мы получали за транзит",— заявил Юрий Витренко в эфире телеканала "Украина 24".

Он добавил, что Украина не хочет доплачивать России за газ, если останется транзитером, так как сейчас на импорт топлива тратит меньше, чем получает за транзит. При этом глава "Нафтогаза" не уточнил, какое количество газа Киев приобретает сейчас, и сколько закупал у "Газпрома".

"Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет. Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны", — подытожил он.

Кроме того, Витренко отказался от гарантий Москвы на продолжение транзита в течение десяти лет, так как Киев "не может им верить". В США объяснили крупную победу России по "Северному потоку - 2"

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.