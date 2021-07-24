МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер, допуская увеличение транзита через Украину, говорил о транспортировке после 2024 года в соответствии с новыми объемами закупок российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам, заявили в субботу в пресс-службе компании. Эксперты назвали сделку по "Северному потоку-2" PR-ходом Вашингтона

"Ознакомились с заявлением председателя правления "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко. Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь – немецким", — говорится в сообщении управления информации "Газпрома".

В нем уточняется, что "речь идет об объемах транзита через Украину после 2024 года в соответствии с новыми объемами закупок российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам, и о том, что нас в этой связи, в том числе, заботит вопрос декарбонизации экономики Европейского союза".