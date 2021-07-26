МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. По мере того, как запуск "Северного потока-2" становится реальностью, актуализируются разговоры о том, как будет после этого жить Украина. Обсуждаемые "планы спасения" упираются либо в деньги, либо в техническую составляющую, либо в политические аспекты. Украина пригрозила взять реванш над Россией за "Северный поток -2"

На минувшей неделе Германия и США пришли к компромиссу по "Северному потоку-2". После переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент США Джо Байден согласился не вводить санкции против компании Nord Stream 2 и немецких компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток—2". Однако работа газпромовского проекта будет возможной только при выполнении ряда условий.

В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. Также Германию обяжут добиваться санкций против России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран или совершит агрессию против Украины.

Однако опубликованный документ не носит статуса международных обязательств, а значит не дает никаких гарантий Украине. Конкретных обязательств стороны на себя не берут. И естественно, это вызвало критику с разных сторон, ведь по сути интересы Украины на переговорах ФРГ и США оставили за бортом.

Так, по мнению вице-президента базирующейся в Вашингтоне организации Eurasia Center Эрла Расмуссена, США продемонстрировали, что отношения с Германией для них важнее, чем отношения с Украиной.

"У США нет никаких стратегических интересов на Украине, только циничный тактический интерес потыкать Россию в глаз, и шансы вступления Украины в НАТО нулевые", — отметил член совета Американского комитета за соглашение между РФ и США профессор Дэвид Спиди.

По словам бывшего канадского дипломата Патрика Армстронга, ожидания Украины относительно поддержки со стороны Вашингтона не оправдались.

Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили также считает, что верить гарантиям сохранения транзита газа через Украину после запуска "Северного потока 2" нельзя.

По его мнению, после запуска "Северного потока 2" геополитическое значение Украины будет уменьшаться. Компенсировать это можно с помощью разработки Украиной своих ресурсов.

НА ПОМОЩЬ НАДЕЙСЯ, А САМ НЕ ПЛОШАЙ

Эксперты рассказали агентству "Прайм", чем Украина сможет компенсировать свое положение на международной политической арене в случае непродления контракта на транзит российского газа через украинскую ГТС.

После запуска "Северного потока-2" Украина с большей вероятностью в первую очередь будет обращать внимание на свою энергетическую безопасность и, как следствие, настаивать на увеличении транзитных квот в договоре до 2024 года и его пролонгации, считают эксперты.

Сохранить транзит российского газа через Украину после ввода "Северного потока-2" получится при наличии дополнительного спроса в Европе и конкурентоспособной цене за услугу, считает заместитель генерального директора Фонда энергетической безопасности по просьбе Института развития технологий ТЭК Алексей Гривач.

По словам доцента кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова Аяза Алиева, транзит газа в Европу через украинскую ГТС длиннее и затратное, чем по "Северному потоку 2". Для того, чтобы выгодно использовать украинскую трубу, нужны большие инвестиции по модернизации системы.

Если же так случиться, что Россия все-таки прекратит транзит газа через Украину, то Киев не сможет поддерживать необходимое давление в своих газопроводах. Стало известно, как Россия будет эксплуатировать "Северный поток - 2"

Дело в том, что для нормальной работы ГТС необходимо, чтобы через нее проходили как минимум 45 млрд кубометров "голубого топлива", а на Украине ежегодно добывается лишь около 15-20 млрд кубометров газа. "Этот объем используется на внутреннем рынке и явно недостаточен для нужд населения и промышленности. Перспективных месторождений в стране также пока не найдено", — отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

ВОДОРОД — НЕ БУДУЩЕЕ

Еще один вариант спасения трубы — перепрофилировать ее с российского газа под водород. Об этом не раз заявляли украинские политики на фоне раскачивания "зеленой темы" в Европе. Однако по мнению экспертов, это дело весьма отдаленного будущего.

Безусловно, потребность в водороде в мире растет, но преимущественно за счет азиатских стран. Сможет ли Украина сделать лучшие предложение на поставку водорода в ближайшем будущем — вопрос пока открытый, считает преподаватель кафедры Национальной экономики экономического факультета РУДН Дамир Кудряков.

"Если вдруг область ВИЭ сильно разовьется на территории Украины, то, возможно, будет производиться "зеленый" водород, но это довольно дорого", — Лукичева.

Гривач также сомневается в реалистичности сценария "водородного будущего" на Украине. "Транспортировка чистого водорода по этой системе вряд ли возможна технически. Не говоря уже о том, что нет ни мощностей по его производству на Украине, ни рынка для его потребления в Европе", — говорит он.

ГАЗОВЫЙ ХАБ

Перепрофилирование украинской ГТС и задействование газохранилища для создания европейского газового хаба более вероятно, чем транспортировка водорода в Европу, считают эксперты.

"Украинские ПХГ — серьезный инфраструктурный ресурс, который может быть привлекательным инструментом балансировки европейского рынка. Но для этого должна быть очень четкая и надежная правовая среда. Пока этот потенциал используется в очень ограниченном объёме", — считает Гривач.

По словам Лукичевой, если найдётся инвестор, который вложится в ремонт ГТС и будет поддерживать ее в рабочем состоянии, создание европейского газового хаба реально. Но в текущий политической обстановке это все же маловероятно.

"Потенциальные поставщики газа на украинский газовый хаб – Россия и Турция. С Россией украинские власти сотрудничать не будут, а договориться с Турцией в обход Кремля не получится", — поясняет Кудряков.

К тому же на данный момент в Европе уже существует достаточное количество газовых хабов, нагрузка на трубопроводы далека от максимальной, поэтому на рыночных условиях Украине трудно сделать интересное предложения европейским странам, добавляет он. Эксперт оценил новую идею США о том, как погубить "Северный поток-2"

Надеяться на европейские гранты – недальновидно и опрометчиво. Несмотря на то, что какие-то отступные Киеву пообещали, принимать это в расчет при формировании бюджета можно лишь на короткий срок.

Да и "европейские гранты", кажется, уже не горят желанием, чтобы на них сидел Киев – в постковидной еврозоне найдется, на что потратить деньги, ведь экономика нуждается в восстановлении и поддержке. "В интересах Украины сменить подход с политических и идеологических лозунгов на конструктивный коммерческий диалог. Но воспользуются ли они этой опцией, сказать сложно", — заключил Гривач.