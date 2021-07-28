ВЛАДИВОСТОК, 28 июл — ПРАЙМ. Автомобилисты в России за последние пять лет стали больше тратить на бензин, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала о продажах автомашин "Дром" Мария Погребец по итогам проведенного компанией исследования. Сенатор оценил эффект от возможного запрета на экспорт бензина

В исследовании на тему объема ежемесячных трат на топливо для личного автомобиля, которое проводилось с 15 по 20 июля среди пользователей сайта "Дром", приняли участие 10 287 человек из 80 регионов РФ.

"Большинство автолюбителей страны, 71%, расходует на заправку машины свыше 4 тысяч рублей в месяц", — отметила собеседница. По ее словам, пять лет назад, по результатам аналогичного исследования, выяснилось, что только 61% тратили на топливо больше 4 тысяч рублей в месяц.

По ее словам, почти половина автолюбителей (45%) ежемесячно выделяет на топливо от 2 до 6 тысяч рублей, еще 29% — 6-10 тысяч рублей, больше 10 тысяч рублей тратят 16%, не считают расходы на топливо 6% автолюбителей, а 4% укладываются в бюджет менее 2 тысяч рублей.

"Больше всех в стране на топливо тратятся жители Дальнего Востока. В регионе каждый пятый автолюбитель заправляет машину на сумму более 10 тысяч рублей в месяц. Самые экономные автолюбители — на Юге и в Приволжье. Водители этих регионов чаще других тратят на заправку авто до 4 тысячи рублей в месяц. А среди жителей столицы больше всего тех, кто не следит за расходами на топливо — таких автолюбителей в Москве 9%", — сообщила Погребец.

Она рассказала, что, если сравнить с результатами аналогичного исследования, проведенного пять лет назад, россияне стали тратить на топливо больше.

"Доля тех, кто заправляет машину на сумму более 10 тысяч рублей в месяц, увеличилась в полтора раза — с 10% в 2016 году до 16% в 2021 году. А количество тех, чьи расходы на топливо не превышают 2 тысячи рублей, сократилось практически в два раза — с 7% в 2016 году до 4% в текущем году", — уточнила собеседница.

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