МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Средние цены бензина у производителей в России в июне выросли на 3,4% по отношению к маю, а розничные цены – на 0,6%, свидетельствуют материалы Росстата.

Динамика роста розничных цен в июне увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем: в мае бензин дорожал на 0,3% к апрелю. Минэнерго примет решение по запрету экспорта бензина в ближайшие дни

По сравнению с июнем прошлого года розничные цены на бензин в стране выросли на 6,1%, а с начала 2021 года — на 4,4%. Дизельное топливо за июнь подорожало на 0,4%. По сравнению с июнем прошлого года оно выросло в цене на 2,6%, с начала года — на 4,3%.

В июне розничные цены на бензин росли на 0,7% и более в 28 субъектах РФ. Заметнее всего он подорожал в Забайкальском крае – на 1,6%, Красноярском крае и Амурской области – на 1,5%.

Снижение цен на бензин автомобильный наблюдалось в Сахалинской области и Ненецком автономном округе – на 1,4% и 0,1% соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,4%.

Как сообщило Минэнерго РФ, комментируя данные Росстата, в июне этого года спрос на топливо вырос из-за постепенного выхода из COVID-ограничений и сезонного фактора, так как в летний период потребление топлива растет. Так, в среднем в июне 2021 года ежесуточные отгрузки находились на суммарном уровне в 102,7 тысячи тонн: 56,5 тысячи тонн – АИ-92, 46,2 тысячи тонн – Аи-95.

А во второй половине июля производство топлива, несмотря на период ремонтов ряда НПЗ, увеличилось и составляло уже 105,9 тысячи тонн ежесуточно: 60,1 тысяч тонн — АИ-92 и 45,8 тысячи тонн — АИ-95. При этом поставки на внутренний рынок продолжают находиться выше аналогичного периода прошлого года.

"Биржевые поставки сохраняются на стабильно высоком уровне в 30,5 тысячи тонн бензинов. Выгодность поставок на внутренний рынок и их высокий уровень сохраняются благодаря работе скорректированного "демпфирующего механизма", который сдерживает изменение розничных цен на топлива на уровне инфляции. После завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу месяца дальнейший рост объемов производства бензина также поспособствует стабилизации биржевых цен", — добавили в ведомстве.

На прошлой неделе глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что текущий рост биржевых цен на бензин не окажет значительного влияния на розницу, однако если оптовые цены сохранятся на рекордном уровне, то на этой неделе будет запущен процесс запрета его экспорта, а также рассмотрены соглашения с нефтяниками и повышение норматива биржевых продаж до 15%.

Как сообщил журналистам ранее в понедельник замминистра энергетики Павел Сорокин, Минэнерго продолжит анализ цен на бирже в ближайшие дни и примет на его основе решение, запрещать ли экспорт бензина.

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