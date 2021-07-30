МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской Eni SpA, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого полугодия 2021 года составила 1,103 миллиарда евро после убытка годом ранее в 7,335 миллиарда евро, говорится в финансовой отчетности компании. Чистая прибыль Engie за первое полугодие подскочила в 98 раз

Прибыль на акцию составила 0,3 евро, годом ранее убыток составлял 2,05 евро. Общая выручка поднялась на 40% в годовом выражении — до 31,439 миллиарда евро. Добыча углеводородов в отчетном периоде уменьшилась на 6% — до 1,65 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.

По итогам второго квартала чистая прибыль Eni составила 247 миллионов евро, годом ранее убыток составлял 4,41 миллиарда евро. Прибыль на акцию достигла 0,06 евро после убытка в 1,23 евро годом ранее. Выручка стала за год вдвое выше, поднявшись до 16,64 миллиарда евро. Добыча углеводородов в отчетном периоде снизилась на 8% — до 1,597 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.

По оценкам компании, средняя стоимость нефти марки Brent в первом полугодии была примерно на 63% выше аналогичного показателя января-июня 2020 года, составив 64,86 доллара за баррель. Во втором квартале цена нефти Brent была в 2,3 раза выше год к году — 68,83 доллара за баррель.

Прогноз органических капитальных вложений на 2021 год остался на уровне примерно в 6 миллиардов евро. Добыча углеводородов ожидается в 2021 году на уровне около 1,7 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, в третьем квартале — 1,68 миллиона. Eni также объявила о начале программы выкупа акций на сумму до 400 миллионов евро.

Eni — энергетическая компания, работающая в 66 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Компания занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья; а также возобновляемыми источниками энергии.