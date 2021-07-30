МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Россия не считает выбранный ОПЕК+ темп наращивания добычи нефти в 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно агрессивным для рынка, он адекватен и соответствует растущему спросу, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. ОПЕК+ ослабил хватку, но рынок нефти под контролем

"Нет, мы так не считаем. Мы считаем это достаточно адекватным", — ответил Новак на вопрос, не является ли выбранный ОПЕК+ темп наращивания добычи агрессивным для рынка с учетом сохраняющихся вспышек коронавируса в мире.

"Растет спрос, потребление растет. Несмотря на то что, понятно, коронавирус еще есть, разные волны проходят, но, тем не менее, есть общее понимание, что локдаунов уже нет таких, как раньше, восстанавливается передвижение. Это же мы видим по потреблению. Поэтому надо постепенно рынок обеспечивать и наращивать добычу, чтобы сбалансировать спрос и предложение", — отметил вице-премьер РФ.

Альянс ОПЕК+ на заседании 18 июля достиг консенсуса, продлив нефтяную сделку до конца всего 2022 года и решив с августа увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до полного выхода из текущих ограничений производства, которые сейчас составляют 5,8 миллиона баррелей нефти в сутки.