МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Россия в июле исполнила сделку ОПЕК+ об ограничении добычи нефти близко к 100%, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Точно цифру не назову, но около 100%. Сильной волатильности у нас нет в этом плане, примерно на одном уровне (этот показатель — ред.) ежемесячно", — ответил Новак на вопрос об уровне исполнения обязательств России по сделке ОПЕК+ в июле.
Вице-премьер также сообщил, что Россия способна в августе нарастить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, как и обусловлено новыми параметрами сделки ОПЕК+.
https://1prime.ru/energy/20210730/834344968.html
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