МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Россия в июле исполнила сделку ОПЕК+ об ограничении добычи нефти близко к 100%, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Новак рассказал о планах по увеличению добычи нефти в России

"Точно цифру не назову, но около 100%. Сильной волатильности у нас нет в этом плане, примерно на одном уровне (этот показатель — ред.) ежемесячно", — ответил Новак на вопрос об уровне исполнения обязательств России по сделке ОПЕК+ в июле.

Вице-премьер также сообщил, что Россия способна в августе нарастить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, как и обусловлено новыми параметрами сделки ОПЕК+.