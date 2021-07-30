МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Россия и Турция обсуждают долгосрочное соглашение о транзите газа через турецкую территорию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам прошедшего заседания российско-турецкой межправительственной комиссии. Новак рассказал об исполнении сделки ОПЕК+ Россией в июле

"Мы сегодня подробно обсудили ситуацию с реализацией крупнейших наших проектов: это строительство газопровода "Турецкий поток", и, соответственно, реализацию соглашения о транзите через территорию Турции", — сказал Новак.

"У нас рабочая группа есть по газу, которая обсуждала те вопросы, которые есть между "Газпромом", "Газпром экспортом" и Botas по подписанию соглашения по транзиту газа. Есть там определенные нюансы, коммерческие вопросы, но их лучше спросить у компании", — сообщил Новак позднее журналистам.

Он уточнил, что "речь идет о заключении долгосрочного договора на транзит газа".

Новак также добавил, что в ходе заседания МПК обсуждалась реализация проекта строительства в Турции АЭС "Аккую". Вице-премьер отметил, что турецкая сторона попросила обеспечить ввод в эксплуатацию первого блока АЭС в 2023 году к столетию со дня образования Турецкой Республики.

"Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая, которые транспортируют российский газ через Черное море. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая идет транзитом через турецкую территорию и обеспечивает поставки в страны Южной и Юго-Восточной Европы.